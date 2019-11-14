Психолог пояснил, почему Седокова стремится побыстрее родить в новых отношениях

Анна Седокова воспитывает трех детей: 14-летнюю Алину, восьмилетнюю Монику и двухлетнего Гектора. Все малыши певицы рождены от разных мужчин. Психолог Ольга Твардовская решила найти объяснение тому, что, каждый раз вступая в новые отношения, поп-дива стремится побыстрее завести ребенка.

По словам эксперта, исполнительница торопится родить от нового возлюбленного из-за психологической травмы, полученной в первом браке.

«В тех отношениях, в которых находилась когда-то Анна Седокова, она получила негативный заряд. Она поняла, что может быть матерью и может быть замужем, но может быть несчастлива. Для нее стали главными не мужчины, а именно дети», — сказала специалист.

Новым мужчиной 36-летней знаменитости стал латвийский баскетболист Янис Тимма, который младше избранницы на девять лет. Спортсмен до сих пор официально женат и у него есть годовалый ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал — Анна Седокова не стесняется, что увела женатого. Певица и Янис Тимма продолжают обмениваться в соцсетях трогательными признаниями в любви.