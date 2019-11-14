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Названа предварительная причина начала стрельбы в колледже Благовещенска

, 6:01 | Светлана Шевченко Видео 194

В результате ЧП погибло два человека, включая открывшего стрельбу студента, еще трое госпитализировано.

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Фото, видео: РИА Новости / Гердо Владимир, Instagram @amur.info

По предварительной информации, студент строительного колледжа открыл стрельбу после того, как его не пустили в аудиторию за опоздание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сообщается, что стрелял молодой человек из пятизарядного ружья. Все произошло около десяти утра по местному времени (4.00 по Москве).

На месте работают правоохранительные органы. Известно, что никто ранее не замечал неадекватного поведения со стороны юноши. Обстоятельства выясняются.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате ЧП погиб один из его однокурсников. Еще трое ранены. Сам нападавший свел счеты с жизнью.

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