СПбГУ открывает Центр по изучению домашнего насилия после убийства студентки

Центр по изучению домашнего насилия открылся в СПбГУ. Такое решение было принято после громкого убийства одной из аспиранток.

Руководство вуза сообщает, что новый центр станет междисциплинарной площадкой. Работать в подразделении будут представители многих сфер, от журналистов и социологов до психологов и юристов. Задачей центра станет подробное и всестороннее изучение проблемы домашнего насилия.

Инициатор создания и руководитель Центра — профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков — отдельное внимание обращает на реакцию общественности на громкое происшествие. В то время как учившиеся с погибшей Анастасией Ещенко студенты находятся в шоковом состоянии, пользователи социальных сетей не стесняются в выражениях в ее адрес.

«Возмущение вызывает тот факт, что некоторые спикеры, а также пользователи социальных сетей позволяют себе недопустимые комментарии в адрес погибшей. Именно такая реакция общества заставляет молчать жертв домашнего насилия», — уверен Щепельков.

По словам профессора, ежегодно жертвами домашнего насилия становятся тысячи жителей нашей страны — и многие эпизоды приводят к смерти. Однако решение проблемы, уверен он, не лежит только в юридической плоскости. Вопрос надо рассматривать на междисциплинарном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обвиняемый в убийстве аспирантки педагог СПбГУ хочет материально помочь ее родственникам при организации похорон.