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Матильда Шнурова хочет стать лучшим другом экс-супруга

, 20:37 | Мия Субботина Фото 105

Девушка призналась, что стала лучше понимать Шнурова, почувствовав собственный успех.

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Фото, видео: Instagram @matilda.shnurova

Экс-супруга лидера группировки «Ленинград» Матильда Шнурова рассказала о своем отношении к Сергею Шнурову и личных успехах после развода. Об этом она поведала в интервью журналу «Собака.ru».

По словам Матильды, в браке она тратила свою энергию на «Ленинград», мужа и совместные проекты, а сейчас — только на себя и это приносит плоды. Недавно бизнесвумен заняла 104 строчку в рейтинге The Worlds Best Restaurants 2019 со своим заведением «Кококо» и не собирается останавливаться на достигнутом.

«Мы переезжаем на Новую Голландию, и весной „Кококо“ станет два!» — радостно отметила девушка.

Instagram @matilda.shnurova

Также Матильда откровенно поделилась тем, что, обретая собственный успех, намного глубже стала понимать Шнурова во многих ситуациях.

«Мне хочется ему сказать, что я могла бы быть его лучшим другом, если бы он позволил. Он всегда сиял добротой и светом: такой человек-жрец, который повелевает массами», — подчеркнула экс-супруга музыканта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Матильда подколола новую жену Сергея Шнурова.

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