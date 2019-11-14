Анфиса Чехова собрала комплименты от фанатов после публикации в Instagram фотографии в шикарном белье с кружевами. В кадре ведущая стоит со стаканом молока, глядя из квартиры в высотке на центр Москвы.

За голую ногу ее обнимает любимый питомец — щенок французского бульдога по кличке Картошка. Собаку на фото разглядишь не сразу, потому что внимание зрителя в первую очередь приковывает фигура звезды. Формы Чеховой удостоились всяческих похвал.

Instagram @achekhova

Некоторые особо щепетильные подписчики обратили внимание на морщины с левой стороны ее лица. Но и эту деталь Анфисе простили за сногсшибательное тело. Не каждая женщина может похвастаться таким в 41 год.

«На одном фото все: и грация кошки, и ловкость Картошки»;

«Вы — воплощение мужской мечты»;

«Какие же у вас красивые формы»;

«Идеальная фигура», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте порассуждала о жизни.