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  4. Жителей и гостей Петербурга предупреждают о сильном порывистом ветре

Жителей и гостей Петербурга предупреждают о сильном порывистом ветре

, 7:49 Эфирная новость 18

Шторм будет сопровождать повышением температуры воздуха. В пятницу столбики термометров достигнут отметки в +10 градусов.

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Фото, видео: ТАСС/Пименов Роман, 5-tv.ru

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В ожидании шторма сейчас находится Петербург. Он обрушится на город уже в ближайшие часы. По прогнозам синоптиков он может принести в Северную столицу аномальное для середины ноября тепло. Воздух прогреется до + 10 градусов. И такая погода будет стоять на Неве еще неделю. Семь дней тепла обещают и москвичам. В столице сейчас устойчивый плюс. Температура выше климатической нормы. Рекордная за всю историю метеонаблюдений. Особое настроение сейчас на ВДНХ. Там зазеленели листья и зацвели розы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что синоптики пообещали зимнее «бабье лето» в Центральной России.

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