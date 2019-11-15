Жителей и гостей Петербурга предупреждают о сильном порывистом ветре

В ожидании шторма сейчас находится Петербург. Он обрушится на город уже в ближайшие часы. По прогнозам синоптиков он может принести в Северную столицу аномальное для середины ноября тепло. Воздух прогреется до + 10 градусов. И такая погода будет стоять на Неве еще неделю. Семь дней тепла обещают и москвичам. В столице сейчас устойчивый плюс. Температура выше климатической нормы. Рекордная за всю историю метеонаблюдений. Особое настроение сейчас на ВДНХ. Там зазеленели листья и зацвели розы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что синоптики пообещали зимнее «бабье лето» в Центральной России.