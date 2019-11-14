Синоптики пообещали зимнее «бабье лето» в Центральной России

Синоптики пообещали жителям Центральной России зимнее «бабье лето». Теплая погода продержится всю ближайшую неделю. В Москве, например, воздух прогреется до семи градусов. Виновником нетипичного для поздней осени тепла стал субтропический циклон.

Правда, уже в середине следующей недели, вероятно мощное вторжение холода из Арктики: температура опустится ниже нормы сразу на 4-ре градуса.

Впрочем, отчаиваться не стоит. Ранее синоптики пообещали россиянам «вишневую зиму». Конечно, буйного цветения вишни в холодное время года не гарантируют. Но карты прогнозов, говорят, из-за теплой погоды окрасятся в соответствующий цвет. Отсюда и поэтичное название сезона.