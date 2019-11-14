  1. Пятый канал
  4. Синоптики пообещали зимнее «бабье лето» в Центральной России

Синоптики пообещали зимнее «бабье лето» в Центральной России

, 7:02 | Светлана Шевченко Блог 64

По их словам, тепло в этой части нашей страны продержится еще как минимум ближайшую неделю.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Савостьянов Сергей, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4088

Синоптики пообещали жителям Центральной России зимнее «бабье лето». Теплая погода продержится всю ближайшую неделю. В Москве, например, воздух прогреется до семи градусов. Виновником нетипичного для поздней осени тепла стал субтропический циклон.

Правда, уже в середине следующей недели, вероятно мощное вторжение холода из Арктики: температура опустится ниже нормы сразу на 4-ре градуса.

Впрочем, отчаиваться не стоит. Ранее синоптики пообещали россиянам «вишневую зиму». Конечно, буйного цветения вишни в холодное время года не гарантируют. Но карты прогнозов, говорят, из-за теплой погоды окрасятся в соответствующий цвет. Отсюда и поэтичное название сезона.

Тема:
Погода 4088
13 нояб
Два человека стали жертвами небывалого наводнения в Венеции — видео
13 нояб
Гидрометцентр предупредил россиян об аномальных холодах
12 нояб
Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Чикаго
12 нояб
Мощный снегопад привел к обледенению трассы на Сахалине
11 нояб
Синоптики: наступление зимы в Москве пока отменяется
9 нояб
Во власти стихии: Торнадо в Греции за четыре минуты почти разрушил завод с людьми
8 нояб
Москве предсказали «вишневую» зиму. Что это значит?
8 нояб
Синоптики обещают аномально теплую зиму с ледяными дождями и туманом
7 нояб
«Ариведерчи»: очевидцы сняли на видео огромный водяной смерч в Генуе
7 нояб
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в России

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.20
0.35 70.67
0.25
Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине

Последние новости

8:01
«Охранник пропустил его»: свидетельница рассказала о стрельбе в колледже Благовещенска
7:55
Глава ростовского управления ФСИН арестован по делу о разглашении гостайны
7:47
В хабаровской школе пятиклассник умер перед началом уроков
7:39
В Культурном форуме в Петеребурге принимает участие 91 страна
7:35
«Спокойный парень»: Знакомый стрелка из колледжа в Благовещенске рассказал о нем
7:31
Волочкова поделилась с фолловерами секретами хорошей физической формы

Сейчас читают

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине
«Ура, Россия!» Ирина Шейк в красных чулках оголила грудь для российского глянца

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев