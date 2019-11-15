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Кадры со взятого под контроль российскими военными аэродрома в Сирии

, 9:23 | Игорь Рязов Видео 62

Российские военные заняли аэродром у населенного пункта Метрас на севере сирийской провинции Алеппо. На сделанных там кадрах видно, что американцы хотели остаться надолго, но уходили в спешке.

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Фото, видео: ТАСС/Mouneb Taim, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4455

Российские военные заняли аэродром у населенного пункта Метрас на севере провинции Алеппо, который ранее находился под контролем США. 5-tv.ru публикует видео с покинутого американцами военного объекта.

Американские военные покинули авиабазу 13 ноября. Они использовали аэродром в качестве площадки для снабжения своих баз. Вскоре после их ухода на объект перебазировались силы ВКС РФ.

На кадрах с аэродрома видно, что американцы просто бросили всю инфраструктуру — там остались модули для комфортного проживания, система энергообеспечения, а также мобильные биотуалеты. Все это свидетельствует о намерении военных США долго оставаться на аэродроме.

Кроме того, на базе остались консервы, различные бытовые предметы, маркерные доски со схемами территории. Это свидетельствует о том, что американские войска покидали аэродром в спешке.

После того, как российские войска закрепятся на новой базе, там заработает центр выдачи гуманитарной помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолеты ВКС РФ заняли бывшую авиабазу США на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка.

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