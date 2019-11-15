Кадры со взятого под контроль российскими военными аэродрома в Сирии

Российские военные заняли аэродром у населенного пункта Метрас на севере провинции Алеппо, который ранее находился под контролем США. 5-tv.ru публикует видео с покинутого американцами военного объекта.

Американские военные покинули авиабазу 13 ноября. Они использовали аэродром в качестве площадки для снабжения своих баз. Вскоре после их ухода на объект перебазировались силы ВКС РФ.

На кадрах с аэродрома видно, что американцы просто бросили всю инфраструктуру — там остались модули для комфортного проживания, система энергообеспечения, а также мобильные биотуалеты. Все это свидетельствует о намерении военных США долго оставаться на аэродроме.

Кроме того, на базе остались консервы, различные бытовые предметы, маркерные доски со схемами территории. Это свидетельствует о том, что американские войска покидали аэродром в спешке.

После того, как российские войска закрепятся на новой базе, там заработает центр выдачи гуманитарной помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолеты ВКС РФ заняли бывшую авиабазу США на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка.