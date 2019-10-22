Вертолеты ВКС РФ заняли бывшую авиабазу США в Сирии

Вертолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ приземлились на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка. Ранее там располагалась американская база.

Аэродром был захвачен террористами в 2014 году, когда война в Сирии находилась в самом разгаре. Через три года боевиков выбили отряды «Сирийских демократических сил» (СДС), которые занимали проамериканскую позицию и выступали против официального Дамаска.

В течение следующих двух лет СДС контролировали не только аэродром, но и всю провинцию Ракка. За это время Табку заняли американские военные, однако теперь они ушли.

Сейчас аэродром находится под охраной сирийских правительственных сил. Они заняты восстановлением объекта, пишет РИА Новости со ссылкой на одного из офицеров. Террористы разгромили взлетную полосу, но США не стали ее ремонтировать.

Ранее 5-tv.ru писал, что сирийские боевики за сутки обстреляли 15 населенных пунктов. Террористы отказываются соблюдать перемирие между курдами и турецкими военными.