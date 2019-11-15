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  4. Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Бонда, отмечает 40-летие

Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Бонда, отмечает 40-летие

, 11:09 | Мия Субботина Фото 27

Участие в фильме «Квант Милосердия» круто изменило карьеру артистки.

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Фото, видео: Instagram @olgakurylenkoofficial

Известной актрисе и модели Ольге Куриленко исполнилось 40 лет. Знаменитость поделилась домашней фотографией на своей странице в Instagram и поблагодарила всех за поздравления.

«С днем рождения меня! Спасибо вам ВСЕМ за теплые поздравления! Я чувствую вашу любовь!» — подписала праздничный снимок звезда.

Instagram @olgakurylenkoofficial

Наибольшую известность актриса получила после роли «девушки Бонда» — Камиллы, бывшей разведчицы из Боливии в фильме «Квант Милосердия». Это круто изменило ее карьеру. После съемок в этой киноленте ее партнерами на съемочной площадке становились известные актеры Голливуда — Гэри Олдман, Том Круз, Рассел Кроу и другие.

Ольга родилась в Бердянске, а модельную карьеру начала строить в столице Франции. За время проживания в Париже ей удалось попробовать себя в кадре — будущая звезда снялась в нескольких французских фильмах, в том числе и в эротической драме и коротком метре под названием «Париж, я люблю тебя!».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новая часть бондианы стала самой дорогой в истории франшизы.

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