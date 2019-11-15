Доцента Соколова привезли на следственные действия в каске и бронежилете

Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки, доставлен на следственные действия в каске и бронежилете. Историка привезли в его квартиру, где он, по версии следствия, расчленил тело 24-летней Анастасии Ещенко.

На кадрах видно, что в руках у оперативников находится манекен, обычно использующийся в следственных мероприятиях. Обвиняемый доставлен в собственную квартиру с целью воссоздания картины произошедшего.

По предварительной информации, доцент произвел три выстрела из обреза в студентку-любовницу во время ссоры. После этого мужчина больше суток хранил тело погибшей дома и даже приводил в это время гостей. Расчлененный труп девушки Олег Соколов частями относил к реке Мойке и топил в воде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что расчленивший студентку доцент предложил ее семье оплатить похороны.