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Айза Анохина вернула мужу 15 миллионов рублей

, 13:25 | Мия Субботина 75

По словам знаменитости, открытие салона красоты принесло ее большой доход.

Фото: Instagram @aizalovesam

Российская рэп-исполнительница и телеведущая Айза Анохина призналась, что вернула мужу Дмитрию 15 миллионов рублей, которые он ранее инвестировал в ее проект. Об этом девушка лично заявила в YouTube-шоу «Ходят слухи».

По словам Анохиной, супруг оказал ей существенную финансовую поддержку на первом этапе осуществления ее мечты — открытии сети салонов красоты. Бизнесвумен отметила, что идея оказалась выгодной и окупила себя еще в самом начале.

«Те деньги, которые вложил мой муж, отбились в самом начале. Мы партнеры, и я ему их вернула. На эту сумму он купил помещение для своего бизнеса. И те деньги, которые сейчас на моем счету, тоже идут дальше в дело», — признается Айза.

Instagram @aizalovesam

Сейчас бизнес приносит ей хороший доход — она зарабатывает около пяти миллионов в месяц, которые уходят на оплату персонала и развитие других точек сети. Дмитрий до сих пор остается ее бизнес-партнером и также старается рационально распределять финансы. Но по заявлению Айзы, сейчас у них с мужем некоторые сложности в отношениях.

«Я безумно люблю и уважаю мужа, но то, что он хочет от меня, я ему дать не могу. Он, как манифестор, хочет полного поклонения. Мы уже не живем вместе. Общаемся, каждый день видимся, и это никак не сказывается на наших детях, но делить постель не хочу» — рассказала звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Айза Анохина откровенно поделилась тем, что ее раздражает в людях.

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