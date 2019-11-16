ДТП с участием такси и легкового автомобиля с прицепом произошло в Санкт-Петербурге. Момент аварии запечатлели камеры наружного наблюдения.

Таксист за рулем автомобиля марки Kia врезался в машину Daewoo Matiz, двигавшуюся с прицепом. Инцидент произошел на перекрестке 12-й линии Васильевского острова и Малого проспекта, пишет 78.ru.

В результате столкновения иномарку Daewoo Matiz развернуло на дороге, а ее прицеп оторвало. По предварительной информации в аварии никто не пострадал. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и определить виновного.

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