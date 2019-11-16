Младшая сестра Жанны Фриске поделилась с подписчиками фотографией с отдыха на своей странице в Instagram. Отпуск девушка предпочла провести на южном побережье Шри-Ланки. В кадре Фриске позирует в красном купальнике и темных очках с коктейлем в руках.

«Отдых», — подписала снимок Наталья.

Instagram @friske_natalia

Поклонники уже не раз подмечали, что Фриске невероятно похожа на родную сестру. И даже на новой фотографии фолловеры отметили схожесть сестер.

«Будто на Жанну смотрю», — оставила комментарий подписчица Фриске.

Соблазнительная фигура девушки восхитила подписчиков, и они с радостью осыпали ее комплиментами в комментариях.

«Вау, ну красота. Наташ, тебе очень идет красный цвет. Просто великолепно»;

«Ух ты, хороша и фигура, и душа»;

«Красота зашкаливает»;

«Какая женщина», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сестра Жанны Фриске восхитила поклонников подтянутой фигурой.