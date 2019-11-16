Мать убитой студентки СПбГУ оказалась в реанимации

Мать погибшей студентки СПбГУ Анастасии Ещенко оказалась в реанимации. Об этом рассказал ее супруг, Олег Ещенко.

Галине стало плохо еще во время похорон — они прошли в первой половине дня. Убитую горем мать увезла бригада скорой помощи. Судя по всему, ее состояние ухудшилось.

«Моя жена сейчас в реанимации», — сообщил Ещенко РБК.

Галина Ещенко с 2005 года работает в полиции, на сегодняшний день она служит в звании подполковника МВД. До этого женщина работала психологом и школьным учителем.

Внимание к семье Ещенко приковано после того, как стало известно о жестоком убийстве их 24-летней дочери, девушку пришлось хоронить в закрытом гробу. В преступлении обвиняют доцента СПбГУ Олега Соколова, с которым у убитой были романтические отношения.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, родителям студентки было хорошо известно о романе с педагогом, но Анастасия всегда отзывалась о своем мужчине очень хорошо.