«Дочь хорошо о нем отзывалась»: отец убитой студентки СПбГУ о доценте Соколове

В субботу в Петербурге прошли похороны Анастасии Ещенко. Аспирантку СПбГУ жестоко убили — в преступлении обвиняют доцента этого же вуза Олега Соколова, с которым у Анастасии был роман.

По словам отца покойной — Олега Ещенко — девушка была высокого мнения о своем возлюбленном. Родители были в курсе ее отношений с Соколовым, и хотя сами они не особенно одобряли выбор дочери, желали ей личного счастья.

«Да, я знал. Она очень хорошо о нем отзывалась. Я как рассуждал: если ей хорошо — то и мне хорошо. Хотя мы разговаривали, говорили, да, что у этих отношений нет будущего. Но она любила его», — сообщил прессе мужчина.

Особенных изменений в поведении Анастасии родители не заметили. Единственная разница заключалась в том, что девушка перестала звонить ежедневно, а сами разговоры стали короче. Родители планировали навестить погибшую и уже купили билеты на 13 ноября. Однако трагические события вынудили их приехать раньше.

Отдельно Ещенко поблагодарил всех, кто не остался равнодушен к их беде. По словам мужчины, их семья ощутила на себе поддержку всей страны.

«Я хотел бы выразить огромную благодарность от всей семьи сотрудникам следствия в Санкт-Петербурге и Управления МВД, жителям города. Потому что без их помощи мы бы не справились», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что матери убитой студентки СПбГУ стало плохо во время отпевания.