  1. Пятый канал
  4. «Дочь хорошо о нем отзывалась»: отец убитой студентки СПбГУ о доценте Соколове

«Дочь хорошо о нем отзывалась»: отец убитой студентки СПбГУ о доценте Соколове

, 16:02 | Анастасия Игонина Интервью 282

16 ноября состоялись похороны аспирантки петербургского вуза. Анастасия Ещенко была убита, после чего ее тело расчленили.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Facebook / Анастасия Ещенко; 5-tv.ru

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 89

В субботу в Петербурге прошли похороны Анастасии Ещенко. Аспирантку СПбГУ жестоко убили — в преступлении обвиняют доцента этого же вуза Олега Соколова, с которым у Анастасии был роман.

По словам отца покойной — Олега Ещенко — девушка была высокого мнения о своем возлюбленном. Родители были в курсе ее отношений с Соколовым, и хотя сами они не особенно одобряли выбор дочери, желали ей личного счастья.

«Да, я знал. Она очень хорошо о нем отзывалась. Я как рассуждал: если ей хорошо — то и мне хорошо. Хотя мы разговаривали, говорили, да, что у этих отношений нет будущего. Но она любила его», — сообщил прессе мужчина.

Особенных изменений в поведении Анастасии родители не заметили. Единственная разница заключалась в том, что девушка перестала звонить ежедневно, а сами разговоры стали короче. Родители планировали навестить погибшую и уже купили билеты на 13 ноября. Однако трагические события вынудили их приехать раньше.

Отдельно Ещенко поблагодарил всех, кто не остался равнодушен к их беде. По словам мужчины, их семья ощутила на себе поддержку всей страны.

«Я хотел бы выразить огромную благодарность от всей семьи сотрудникам следствия в Санкт-Петербурге и Управления МВД, жителям города. Потому что без их помощи мы бы не справились», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что матери убитой студентки СПбГУ стало плохо во время отпевания.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 89
16 нояб
Студентку СПбГУ, зверски убитую в Петербурге, похоронили в закрытом гробу
16 нояб
Матери убитой студентки СПбГУ стало плохо во время отпевания
16 нояб
Прощание с убитой студенткой СПбГУ проходит в ее родной станице — видео
16 нояб
В Испании прекратили продавать книги обвиняемого в убийстве историка Соколова
15 нояб
Портрет обвиняемого в убийстве историка Соколова появился в Михайловском замке в Петербурге
15 нояб
Соседом доцента Соколова в ИВС оказался преступник-рецидивист
15 нояб
Подруга убитой Ещенко опубликовала их переписку о доценте Соколове
15 нояб
Адвокат Соколова объяснил, зачем на доцента надели бронежилет и каску
15 нояб
«Сможет смотреть ток-шоу»: Адвокат об условиях содержания доцента Соколова в СИЗО
15 нояб
Соколов показал, как топил рюкзак с отрубленными конечностями убитой студентки

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Гороскоп на 16 ноября: Убывающая Луна в Раке помешает серьезным планам

Последние новости

16:21
Главу «Укрэксимбанка» Гриценко похитили в Киеве
16:17
Видео жесткого тарана частным самолетом забора в Ленобласти
16:02
«Дочь хорошо о нем отзывалась»: отец убитой студентки СПбГУ о доценте Соколове
15:49
Подписчики Натальи Фриске поразились ее сходству с сестрой — фото
15:38
СК начал проверку обстоятельств смерти политика Никиты Исаева
15:27
Видео: «желтые жилеты» устроили новые беспорядки и заволокли дымом Париж

Сейчас читают

«Нас познакомили дети»: Шепелев опубликовал романтичное фото с возлюбленной
Стали известны подробности скоропостижной смерти Никиты Исаева
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев