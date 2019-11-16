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  4. Видео: студент рассказал на приеме у Бастрыкина о конфликте с доцентом Соколовым

Видео: студент рассказал на приеме у Бастрыкина о конфликте с доцентом Соколовым

, 19:50 | Анастасия Игонина Видео 849

Доцент потребовал выгнать юношу из аудитории из-за мнения, не совпадающего с его собственным.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин; СК РФ

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Молодой человек из Санкт-Петербурга рассказал о собственном конфликте с доцентом Олегом Соколовым. Юноша сообщил о неприятном эпизоде с преподавателем во время личного приема председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Кадры со встречи появились на официальном YouTube-канале СК РФ. В ролике не называется имя педагога, с которым у петербуржца возник конфликт, однако в ходе диалога с юношей Бастрыкин держит в руках фотографию Соколова, на которой он сидит верхом на коне в образе Наполеона.

Молодой человек пояснил, что инцидент произошел в 2018 году. Молодой человек был слушателем открытой лекции, которую читал Соколов. Между ним и педагогом «возникли разногласия по поводу обсуждаемой темы».

Из-за этого по требованию Соколова юношу силой вывели из аудитории. Молодой человек обратился в полицию, но должных мер, по его словам, принято не было. Выслушав историю, Бастрыкин поручил следователям детально изучить этот эпизод.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Испании прекратили продавать книги обвиняемого в убийстве историка Соколова.

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