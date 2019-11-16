В Испании прекратили продавать книги обвиняемого в убийстве историка Соколова

В Испании прекратили продажу книги петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Издательство Desperta Ferro убрало из каталога единственное вышедшее в этой стране издание Соколова «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа» и призвало книжные магазины вернуть нераспроданные экземпляры.

«Мы не хотим делать бизнес на трагедии. В этой ситуации должен превалировать человеческий фактор, а не какие-либо другие основания», — сказал РИА Новости соучредитель издательства Хавьер Гомес, отметив, что решение принято, несмотря на то, что книгу активно раскупают в интернет-магазинах.

Олег Соколов неоднократно приезжал в Испанию для участия в исторических реконструкциях, в том числе и вместе с Анастасией Ещенко.

«Он никого не оставлял равнодушным. Одни его возносили на пьедестал, другие говорили, что он немного сумасшедший. Середины не было», — вспоминает президент Испанской Наполеоновской ассоциации Луис Сорандо, которому российский историк тоже казался «немного эксцентричным».

По словам Сорандо, Соколов так правдоподобно изображал маршала, что окружающие начинали сомневаться, он играет роль или на самом деле считает себя Наполеоном.

«Рассказывали, что когда ему показывали дом в Витории, где ночевал Наполеон, он сказал: „Я не помню, что спал здесь“», — говорит Луис Сорандо.

Анастасию Ещенко он видел в 2015 году.

«Она была одета в гусарскую форму и была его помощницей, фотографировала, снимала видео», — вспоминает глава Испанской Наполеоновской ассоциации.

По словам, Сорандо, он никогда не слышал, чтобы историк кричал на женщин. Зато точно обращал на них внимание. Или мог сказать что-нибудь типа «все здесь мужчины, женщины — вон».

«Когда я узнал об убийстве, подумал: этот человек был странный, но не в такой же степени. Никто здесь такого не ожидал», — признается Луис Сорандо.

Он считает, что историк Соколов никогда не должен выйти из тюрьмы. Но не согласен, с тем, что из продажи нужно изымать его книги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подруга убитой Анастасии Ещенко обнародовала их личную переписку, в которой упоминается преподаватель СПбГУ Олег Соколов. Он был задержан в ночь на 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке выбросить в Мойку фрагменты расчлененного тела своей ученицы. Следователям известный в городе историк признался, что застрелил девушку, которую любил, 7 ноября после ссоры.