Состояние матери убитой доцентом Соколовой аспирантки стабилизировалось

Галина Ещенко, мать расчлененной доцентом Олегом Соколовым аспирантки Анастасии, находится в стабильном состоянии. Об этом 5-tv.ru рассказали в больнице Старовеличковской станицы.

Утром прошли похороны 24-летней Анастасии Ещенко, убитой в Петербурге историком Олегом Соколовым. Хоронили аспирантку в закрытом гробу. Сообщалось, что на отпевании матери стало плохо и ее госпитализировали.

Сейчас состояние Галины Ещенко стабилизировалось, однако ее оставили под наблюдением в медицинском учреждении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происшествие на лекции Олега Соколова в 2018 году проверит следственный комитет. Дело взял на контроль Александр Бастрыкин.