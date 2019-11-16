  1. Пятый канал
  4. Состояние матери убитой доцентом Соколовой аспирантки стабилизировалось

Состояние матери убитой доцентом Соколовой аспирантки стабилизировалось

, 23:00 | Максим Чугункин 611

Галину Ещенко утром 16 ноября увезли с похорон на скорой помощи.

Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 92

Галина Ещенко, мать расчлененной доцентом Олегом Соколовым аспирантки Анастасии, находится в стабильном состоянии. Об этом 5-tv.ru рассказали в больнице Старовеличковской станицы.

Утром прошли похороны 24-летней Анастасии Ещенко, убитой в Петербурге историком Олегом Соколовым. Хоронили аспирантку в закрытом гробу. Сообщалось, что на отпевании матери стало плохо и ее госпитализировали.

Сейчас состояние Галины Ещенко стабилизировалось, однако ее оставили под наблюдением в медицинском учреждении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происшествие на лекции Олега Соколова в 2018 году проверит следственный комитет. Дело взял на контроль Александр Бастрыкин.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 92
16 нояб
Видео: студент рассказал на приеме у Бастрыкина о конфликте с доцентом Соколовым
16 нояб
Мать убитой студентки СПбГУ оказалась в реанимации
16 нояб
«Дочь хорошо о нем отзывалась»: отец убитой студентки СПбГУ о доценте Соколове
16 нояб
Студентку СПбГУ, зверски убитую в Петербурге, похоронили в закрытом гробу
16 нояб
Матери убитой студентки СПбГУ стало плохо во время отпевания
16 нояб
Прощание с убитой студенткой СПбГУ проходит в ее родной станице — видео
16 нояб
В Испании прекратили продавать книги обвиняемого в убийстве историка Соколова
15 нояб
Портрет обвиняемого в убийстве историка Соколова появился в Михайловском замке в Петербурге
15 нояб
Соседом доцента Соколова в ИВС оказался преступник-рецидивист
15 нояб
Подруга убитой Ещенко опубликовала их переписку о доценте Соколове
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 ноября

Последние новости

0:01
Валентина Рубцова показала кадр со съемок нового сезона «СашаТаня»
0:00
Обозначен новый проект кольцевой ветки метро в Петербурге
23:20
Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным фото
23:00
Состояние матери убитой доцентом Соколовой аспирантки стабилизировалось
22:38
Сборная России крупно уступила бельгийцам со счетом 1:4 в отборе Евро-2020
22:21
Нюша вспомнила свой первый трек «Вою на Луну»

Сейчас читают

Овсиенко расплакалась, встретив приемного сына впервые за два года
Стали известны подробности скоропостижной смерти Никиты Исаева
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев