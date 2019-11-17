Друг Олега Соколова: «Когда он выпивал водки, то превращался в царя, в генерала»

В эту субботу в Краснодарском крае в закрытом гробу похоронили аспирантку петербургского университета Анастасию Ещенко. Ту самую, которую, по версии следствия, застрелил и расчленил видный историк Олег Соколов. Кстати, на кладбище стало плохо матери Насти. Ее увезли в реанимацию.

Это страшное убийство буквально взбудоражило всю страну. Обсуждают все без исключения, анализируют детали и факты, пытаются разобраться в причинах. Как же так случилось? Но при этом забывают об одном. Ведь поведение Олега Соколова уже давно вызывало вопросы.

На протяжении нескольких лет были и избитые молодые девушки, униженные и напуганные студенты, странные поступки… Но никто не разглядел в нем человека, который способен на такое. Ему все сходило с рук. И хочется спросить: а где те, кто должен был проверить, поинтересоваться, разобраться, в конце концов? Нет ответа на эти вопросы…

Осталось лишь чувство беспросветной пустоты и страха. Страха от того, что эта история может повториться. Корреспондент МИЦ «Известия» Екатерина Иванова — о петербургской трагедии и ее чудовищных уроках.

Плюшевый медведь. Море цветов. Закрытый гроб. Проститься с Настей без преувеличения пришла вся станица. В случившееся до сих пор верится с трудом. Кажется, это какой-то страшный сон. Так не бывает… На улице дежурит бригада скорой. Мама девушки держится из последних сил, хотя сама работает в полиции психологом. Рядом брат и отец погибшей.

Олег Ещенко, отец Анастасии Ещенко: «Мы говорили ей, что у этих отношений нет будущего. Она любила его».

Красивый роман с чудовищной развязкой. Генеральский мундир доцент Соколов вряд ли еще примерит. У него теперь другое амплуа. Осунувшийся, в каске, бронежилете, плотном кольце силовиков он выглядит жалким и потерянным. В квартиру на Мойке, где было совершено жуткое преступление, историка привезли на следственный эксперимент.

Под усиленной охраной, поскольку адвокат всерьез опасается за жизнь своего подзащитного, он в деталях рассказывает, как расправился с возлюбленной. В квартире ученый бился в истерике, плакал, просил воды, чтобы не упасть в обморок. На улице собрался с мыслями и показал следователям, как и где избавлялся от частей тела девушки.

Да и отпираться бесполезно. Все отчетливо видно на кадрах с камер уличного наблюдения. По версии следствия, Наполеон с Мойки сначала застрелил Анастасию Ещенко, выпустил в голову четыре пули, после чего решил избавиться от тела. Расчленил при помощи кухонного ножа и пилы, а затем под покровом ночи сбросил пакеты в реку.

Заметая следы, поскользнулся и сам чуть не утонул. Проезжавший мимо таксист вызвал спасателей. Вместе с Соколовым из воды выловили рюкзак, в котором оказались отнюдь не научные труды… женские руки… дома в ходе обыска еще одна страшная находка.

Михаил Куликов, сосед Олега Соколова: «Отрезанная голова, вот и все. В дальней комнате, да, нашли. Зашли, попросили засвидетельствовать».

Родители эксцентричного историка до последнего отказывались верить, что героем ток-шоу и выпусков новостей стал их единственный сын. Прежде он звонил каждый день. А тут вдруг пропал. Теперь держат связь через адвоката.

Людмила Соколова, мать Олега Соколова: «Первое, что Олег спросил — мама умерла или нет? Адвокат говорит: „Я ему сказал, нет, не умерла, она передает тебе привет“. И он заплакал».

Перебирая фотокарточки, мать тоже едва сдерживает слезы. Кто бы мог подумать! Отличник. Два высших образования. Играл в театре и буквально помешался на истории Франции.

Олег Соколов: «В девять лет я прочитал книгу, которая для меня всю жизнь создала. Эта книга — бессмертный роман Дюма „Три мушкетера“. Как только я открыл несколько страниц книги, я понял, что это мой мир и я из этого мира».

Свой мир преподаватель решил открыть и талантливой студентке исторического факультета. Анастасия и в самом деле, как будто сошла со страниц романа. Вот только ее герой оказался чудовищем.

Диплом магистра с отличием вручается Ещенко Анастасии Олеговне. Доцент Соколов держится в стороне. Но в первом ряду. С собой фотоаппарат. Не исключено, что на вручение он пришел только ради своей новой пассии. Настя делает вид, что не замечает профессора. Хотя в университете об их романе все давно знают.

Людмила Соколова, мать Олега Соколова: «Мама, у меня живет девочка. Молодая женщина. Я говорю: „Сынок, она тебе совершенно не пара“. А он говорит: „Мама, ты знаешь, она такая умная. Она мне во всем по работе помогает, а я ей“».

Настя стала для Соколова музой. Вместе работали в архивах. Ездили в командировки. Он даже сделал ее героиней одной из своих книг. Разница в возрасте — почти 40 лет, их не смущала. Сир, так Соколов просил всех себя называть, подобрал имя на французский манер и для возлюбленной. Причем обращался к девушке так даже на лекциях.

Об этой нездоровой страсти, студентки и преподавателя, на родине девушки, в небольшой станице Краснодарского края никто не знал. Зато на селе все еще долго обсуждали результаты Насти по ЕГЭ.

Людмила Озарян, директор школы: «100 баллов по истории по результатам ЕГЭ. 98 баллов по обществознанию. Это звезда».

Плюс 95 баллов по русскому языку. С таким аттестатом распахнуты двери любого вуза. Но Настя поехала в Петербург. Это была ее давняя мечта.

Галина Ещенко, мать Анастасии Ещенко: «Она сама выбрала и определилась. МГУ или СПбГУ. Она определилась в СПбГУ, так как любила очень этот город».

Пьер-Жан Шалансон тоже часто бывал в городе на Неве. Французский коллекционер по прозвищу «император» дружит с Соколовым вот уже 30 лет. Общие интересы. Вместе участвовали в реконструкциях, вместе выходили в свет с красивыми молодыми женщинами.

Пьер-Жан Шалансон, коллекционер: «Несмотря на свой возраст, 63, он по-прежнему любил хорошеньких девушек и каждый раз, когда приезжал в Париж, он всегда был в сопровождении красивой молодой женщины».

Во Франции русского Наполеона буквально боготворили. Он читал лекции в Сорбонне, был на приеме у Жака Ширака. Награжден орденом Почетного легиона. И тут такой безумный поступок. Пьер-Жан даже заплакал, когда узнал подробности кровавой расправы.

Пьер-Жан Шалансон, коллекционер: «Я думаю, скорее всего, он выпил, они поссорились. Он очень высокий. Где-то метр 80. Она маленькая. Когда человек выпивал водки, он превращался в царя, в генерала».

Как все было на самом деле, сейчас выясняет следствие. Сам Соколов уверяет, что готов понести самое строгое наказание.

Александр Почуев, адвокат Олега Соколова: «Олег Валерьевич понимает, что это трагедия. В ближайшем будущем, как только у него представится возможность извиниться перед родственниками, семьей и своей семьей».

Тем временем, всплывают все новые факты из биографии историка. Так, в 2008-м в Москве на Соколова заявление в милицию написала еще одна студентка. Подробности шокируют. Привязал к стулу. Размахивал утюгом. Душил. Таким жестоким способом Соколов попытался вернуть девушку, которая решила его бросить. Сама жертва от комментариев отказывается. Зато ее сестра прекрасно все помнит.

Ольга Сироткина, сестра потерпевшей: «Я своими глазами это видела. Что у нее порвана шуба, и есть следы побоев. Она сказала, что в Москве где-то поскользнулась, упала в маршрутке и получила синяк. Все».

В своем ли уме профессор — определит психолого-психиатрическая экспертиза. Впрочем, в петербургском университете результатов дожидаться не стали. Уволили. Исключили Соколова и из совета Российского научно-исторического общества. Генерал-самозванец лишился всех регалий сразу. Да и «сир» в тюрьме его уже вряд ли кто-то назовет. Придется вживаться в новую роль.