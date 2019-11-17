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Меган Маркл до сих пор не выдали британский паспорт

, 11:40 | Ниса Мурзанаева 44

Дожидаясь оформления документа, актриса успела стать членом королевской семьи и родить принцу Гарри наследника.

Фото: PA Wire/PA Images

Меган Маркл до сих пор не получила британский паспорт. Неожиданным фактом о супруге принца Гарри поделился с Daily Mail ее приятель. Выяснилось, что герцогиня Сассекская подала пакет документов для оформления паспорта еще два года назад. За это время американская актриса успела стать членом королевской семьи и родить мужу наследника — сына Арчи.

«Это может показаться необычным, учитывая, что она замужем за внуком королевы в течение 18 месяцев. Она признает, что это медленный процесс», — сказал собеседник издания.

Получается, Меган Маркл не сможет участвовать в предстоящих выборах в британский парламент.

Однако актриса по-прежнему может принять участие в выборах американского главы государства. Например, с одним из бывших кандидатов в президенты Хиллари Клинтон герцогиня Сассекская встретилась в собственной резиденции. Женщины мило пообщались в домашней обстановке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл и принц Гарри проведут рождество в США — у матери герцогини.

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