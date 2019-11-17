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  4. Умерла женщина, попавшая под колеса автобуса, не поставленного на «ручник»

Умерла женщина, попавшая под колеса автобуса, не поставленного на «ручник»

, 14:17 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 314

Транспортное средство совершило наезд на пешехода на улице Академика Павлова в Москве.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Женщина, попавшая под колеса автобуса в Москве, скончалась в больнице. 5-tv.ru стала известна личность погибшей — ей оказалась Галина Ч. 1955 года рождения.

По предварительной информации, водитель пассажирского транспорта не поставил автобус на «ручник», а сам в этот момент пошел в салон. В распоряжении 5-tv.ru появилось жуткое видео этого трагического происшествия.

Все произошло 16 ноября на остановке общественного транспорта на улице Академика Павлова. Перед случившимся пожилая женщина вышла из автобуса вместе с ребенком, малыш остался жив.

После аварии женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что водитель объяснил, как съехал на автомобиле в Фонтанку в Петербурге.

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