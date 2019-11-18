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Сирия обретает полную энергетическую независимость

, 7:16 | Светлана Шевченко 42

Под контроль возвращена вторая по величине гидроэлектростанция в стране.

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Фото, видео: Wikimedia.org, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4456

Сирия обретает полную энергетическую независимость. Правительственные войска вернули под контроль вторую по величине гидроэлектростанцию Тишрин.

Она была построена 20 лет назад совместно с российскими специалистами и снабжала сразу две крупные провинции — Ракку и Алеппо. В годы войны это была одна из главных целей боевиков, после того, как ГЭС была захвачена, несколько крупных городов страны оказались в энергетической блокаде. Чтобы выбить террористов, потребовалось несколько лет.

Теперь для обеспечения безопасности прилегающую местность патрулирует российская военная полиция.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры со взятого под контроль российскими военными аэродрома в Сирии. Ранее там дислоцировались американские военные.

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