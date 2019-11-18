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Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж оставлен под стражей

, 15:47 | Василий Заика Видео 27

Суд в Лондоне отклонил просьбу адвоката австралийского журналиста о смягчении условий содержания.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа 47

Основатель Wikileaks, австралийский журналист Джулиан Ассанж оставлен под стражей. Суд в Лондоне отклонил просьбу его адвоката Гарет Пирс о смягчении условий содержания, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, технические слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США длились всего четыре минуты. Журналист принимал участие в процессе по видеосвязи из тюрьмы.

По словам судьи, заседание носило характер необходимой административной процедуры в ходе рассмотрения дел об экстрадиции. Согласно установленным нормам, подсудимому предписано участвовать в процессе не реже одного раза в 28 дней.

«Если у сторон нет дополнительных заявлений, то мы будем следовать уже утвержденному графику. Следующие технические слушания назначены на 19 декабря, слушания-консультации по процедуре рассмотрения дела пройдут 13 декабря», — заключила судья.

В очередных слушаниях Джулиан Ассанж также примет участие по видеосвязи и не будет давать каких-либо показаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отклонил просьбу отложить процесс Ассанжа на три месяца.

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Задержание Джулиана Ассанжа 47
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