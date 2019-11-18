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Мать обвиняемого в теракте в метро Петербурга: «Следователи просили не проклинать»

, 19:22 | Сергей Зеленский Эксклюзивное видео 119

Женщина не может поверить, что ее сыну грозит 28 лет лишения свободы.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

Мать Махамадюсуфа Мирзаалимова Яркинай эмоционально прокомментировала итоги судебных слушаний по делу о теракте в петербургском метро, которые прошли 18 ноября. Женщина возмущена и расстроена тюремным сроком, который сторона обвинения просит для ее сына у суда.

По ее мнению, Махамадюсуф не имеет никакого отношения к произошедшему в подземке Северной столицы в апреле 2017 года.

«За что такие сроки? Меня даже следователи просили: «Не проклинайте, потому что это сверху все. Мы тут ни при чем, не проклинайте нас», — сказала она.

Женщина утверждает, что следователи «хотели убрать 205-ю статью» о террористическом акте, но якобы Генпрокуратура отказала.

«Я не могу вот это вот… на взводе… да чтоб я сама умерла! Я столько буду ждать… за что моему сыну, поймите?» — произносит мать обвиняемого.

Всего по делу о теракте в петербургской подземке обвиняются 11 человек. Ранее сегодня прокурор попросил дать пожизненный срок заключения и назначить штрафы по одному миллиону рублей для основных фигурантов дела. Остальным сторона обвинения просит назначить по 28 и 27 лет колонии строго режима.

Ранее 5-tv.ru публиковал список всех обвиняемых по делу о теракте, в результате которого погибли 15 человек, 67 получили ранения.

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