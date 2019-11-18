Спецназ в Тбилиси зачистил площадь от демонстрантов

В Тбилиси весь день противостояние. Полиция оттесняет демонстрантов от парламента Грузии. А те, после разгона вновь устремляются к зданию. В эти минуты оппозиция вновь у стен дома законодателей с акцией протеста.

А вот, что происходило час назад. Экскаваторами сносили палаточный городок. А на людей направляли водяные пушки. По меньшей мере 18 активистов задержаны.

Демонстранты не сдаются, говорят, что будут добиваться своего. А именно внеочередных парламентских выборов. Требуют они также и изменения системы голосования. Сейчас оно проходит по смешанной схеме.

Правящая партия «Грузинская мечта» обещала перейти на пропорциональную, то есть по партийным спискам, но 14 ноября сама же и провалила принятие законопроекта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в эти дни акции проходят в Грузии, Ираке и Гонконге.