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Спецназ в Тбилиси зачистил площадь от демонстрантов

, 23:15 Эфирная новость 29

Палатки снесены, но небольшая часть представителей оппозиции продолжает дежурить у главного входа в грузинский парламент.

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Фото, видео: REUTERS/Irakli Gedenidze, 5-tv.ru

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 46

В Тбилиси весь день противостояние. Полиция оттесняет демонстрантов от парламента Грузии. А те, после разгона вновь устремляются к зданию. В эти минуты оппозиция вновь у стен дома законодателей с акцией протеста.

А вот, что происходило час назад. Экскаваторами сносили палаточный городок. А на людей направляли водяные пушки. По меньшей мере 18 активистов задержаны.

Демонстранты не сдаются, говорят, что будут добиваться своего. А именно внеочередных парламентских выборов. Требуют они также и изменения системы голосования. Сейчас оно проходит по смешанной схеме.

Правящая партия «Грузинская мечта» обещала перейти на пропорциональную, то есть по партийным спискам, но 14 ноября сама же и провалила принятие законопроекта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в эти дни акции проходят в Грузии, Ираке и Гонконге.

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Вооруженные протесты в Тбилиси 46
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