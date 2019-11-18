Волна протеста: акции проходят в Грузии, Гонконге и Иране

Волна протестов с новой силой захлестнула Тбилиси. Около семи тысяч человек пикетировали здание парламента. На калитки повесили цепи с замками, а рядом разбили палатки, в которых провели ночь.

Люди недовольны, что депутаты так и не приняли поправки в конституцию: народные избранники обещали изменить систему выборов — со смешанной на пропорциональную. Оппозиция винит в этом правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

С новой силой массовые анти-правительственные протесты вспыхнули и в Гонгконге. Активисты блокируют дороги, тоннели и поджигают мосты. У переправы возле Политехнического университета даже слышали взрывы. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В ответ — полетели коктейли Молотова и кирпичи.

А в Иране противники повышения тарифов на бензин сожгли и разграбили около сотни банков и магазинов. Волна беспорядков охватила больше 100 городов. Участились нападения на стражей порядка.