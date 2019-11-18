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Волна протеста: акции проходят в Грузии, Гонконге и Иране

, 9:05 Эфирная новость 42

В частности, люди недовольны, что депутаты так и не приняли поправки в конституцию: народные избранники обещали изменить систему выборов

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Фото, видео: ТАСС / Zuma, 5-tv.ru

Тема:
Протесты в Гонконге 15

Волна протестов с новой силой захлестнула Тбилиси. Около семи тысяч человек пикетировали здание парламента. На калитки повесили цепи с замками, а рядом разбили палатки, в которых провели ночь.

Люди недовольны, что депутаты так и не приняли поправки в конституцию: народные избранники обещали изменить систему выборов — со смешанной на пропорциональную. Оппозиция винит в этом правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

С новой силой массовые анти-правительственные протесты вспыхнули и в Гонгконге. Активисты блокируют дороги, тоннели и поджигают мосты. У переправы возле Политехнического университета даже слышали взрывы. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В ответ — полетели коктейли Молотова и кирпичи.

А в Иране противники повышения тарифов на бензин сожгли и разграбили около сотни банков и магазинов. Волна беспорядков охватила больше 100 городов. Участились нападения на стражей порядка.

Тема:
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