  1. Пятый канал
  4. Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую супругу

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую супругу

, 21:50 | Василий Заика Видео 133

Футболист в исковом заявлении требует уменьшить размер алиментов на содержание дочери.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, Instagram @tarasov23

Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую супругу Оксану. 32-летний футболист в исковом заявлении требует уменьшить размер алиментов на содержание своей старшей дочери Ангелины, сообщает Starhit.

По мнению спортсмена, сумма его ежемесячных выплат должна составлять 50 тысяч рублей.

«Тарасов хочет платить 50 тысяч рублей в месяц. Делает вид, что у него нет денег, мол, мать на иждивении, ипотека, нет работы и постоянного дохода, в семье ожидается появление еще одного малыша», — сказал адвокат экс-супруги футболиста Сергей Жорин.

По словам юриста, Дмитрий Тарасов утверждает, что Оксана живет на широкую ногу, благодаря его алиментам. Сергей Жорин отмечает, что безработный в настоящее время спортсмен может позволить себе дорогой отдых и часто менять автомобили. Все деньги, которые поступают от футболиста, бывшая супруга целиком и полностью тратит на Ангелину.

Известный спортсмен не особо горит желанием навещать старшую дочь из-за того, что экс-жена препятствует их общению. Оксана Тарасова, в свою очередь, признается, что Дмитрий сам не проявляет инициативу и не заинтересован во встречах с Ангелиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тарасов пошутил сам над собой.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.75
-0.14 70.53
0.12
Гороскоп на 18 ноября: гнев может принести победу, но не удовлетворение

Последние новости

23:15
Спецназ в Тбилиси зачистил площадь от демонстрантов
23:05
Глава УВД московского метро Савченко уволен после стрельбы на станции
22:59
Дебютантки Tatler-2019 показали как готовились к балу в Доме Пашкова
22:51
Гражданин Великобритании пропал в Челябинске при загадочных обстоятельствах
22:34
Ученые узнали, как питались в древней Вавилонии
22:27
Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей

Сейчас читают

Благоприятные и несчастливые дни: Лунный календарь на неделю с 18 по 24 ноября
Актриса Анастасия Веденская заявила, что «православие — зло для русского народа»
Васильев показал неожиданное фото актрисы из советского фильма «Золушка»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]