Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую супругу Оксану. 32-летний футболист в исковом заявлении требует уменьшить размер алиментов на содержание своей старшей дочери Ангелины, сообщает Starhit.

По мнению спортсмена, сумма его ежемесячных выплат должна составлять 50 тысяч рублей.

«Тарасов хочет платить 50 тысяч рублей в месяц. Делает вид, что у него нет денег, мол, мать на иждивении, ипотека, нет работы и постоянного дохода, в семье ожидается появление еще одного малыша», — сказал адвокат экс-супруги футболиста Сергей Жорин.

По словам юриста, Дмитрий Тарасов утверждает, что Оксана живет на широкую ногу, благодаря его алиментам. Сергей Жорин отмечает, что безработный в настоящее время спортсмен может позволить себе дорогой отдых и часто менять автомобили. Все деньги, которые поступают от футболиста, бывшая супруга целиком и полностью тратит на Ангелину.

Известный спортсмен не особо горит желанием навещать старшую дочь из-за того, что экс-жена препятствует их общению. Оксана Тарасова, в свою очередь, признается, что Дмитрий сам не проявляет инициативу и не заинтересован во встречах с Ангелиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тарасов пошутил сам над собой.