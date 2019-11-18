«Раскаиваюсь»: Обвиняемый в убийстве пешехода в Мытищах рассказал о произошедшем

В подмосковных Мытищах суд арестовал 68-летнего Виктора Чубака — водителя, обвиняемого в убийстве пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте.

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео из зала суда. По словам бизнесмена, он сожалеет о произошедшем.

«Раскаиваюсь. Ехал нормально, через дорогу переходил человек, препятствия нет проехать машине. Остановился, до светофора было метров 20, открыл стекло, сделал замечание: чего, переход рядышком, послал на три буквы и запах алкоголя, я даже как-то растерялся. Потом какой-то маленький резкий удар, он говорит: «Я тебя убью», — сказал он.

Трагедия произошла 16 ноября на улице Коминтерна в Мытищах. Дорожный конфликт возник, когда 48-летний пешеход переходил дорогу, судя по уличным видеокамерам, в неположенном месте. На середине проезжей части между ним и 68-летним бизнесменом за рулем завязался спор, который закончился ударом ножа в шею.

Адвокат Чубака Роман Табачков пояснил, что прежде чем произошло непоправимое, нетрезвый прохожий несколько раз угрожал водителю и оскорблял его.

«Мой подзащитный с целью отпугнуть агрессора схватил нож, который был в салоне его авто, и попытался отмахнуться. Однако сам того не желая, задел область шеи», — приводит его слова «Вечерняя Москва».

Представитель защиты добавил, что погибший в этот день уже с утра был в состоянии алкогольного опьянения, но пошел в бассейн, откуда его выгнали за «аморальное поведение». После этого он и направился на улицу Коминтерна.

Сразу после случившегося Виктор Чубак скрылся с места ЧП, однако вскоре пришел в полицию с повинной.