Охранник колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу, арестован

Охранявший 14 ноября 2019 года колледж в Благовещенске Олег Ермолов решением городского суда арестован на два месяца до 14 января 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина является сотрудником частного охранного предприятия «Сириус-А», но заявляет, что работал без трудового договора. В тот день, как сообщал ранее 5-tv.ru, студент третьего курса Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства пронес в здание учебного заведения охотничье ружье и расстрелял сверстников. Один человек погиб. Еще трое были госпитализированы.

«Я сделал все, что от меня зависело, в тот день, когда все это произошло. То есть я сразу вывел людей, позвонил в МЧС», — заявил в зале суда Ермолов.

Ранее сообщалось, что на два месяца арестован директор ЧОПа Сергей Андрющенко.