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  4. Глава охранного предприятия арестован после стрельбы в колледже в Благовещенске

Глава охранного предприятия арестован после стрельбы в колледже в Благовещенске

, 6:37 | Алиса Маркова 32

Благовещенский городской суд в субботу заключил под стражу на два месяца гендиректора частного охранного предприятия «Сириус-А» Сергея Андрющенко.

Фото: ТАСС/ Следственный комитет РФ

Глава охранного предприятия «Сириус-А» Сергея Андрющенко арестован на два месяца. Его частная охранная организация занималась обеспечением безопасности в местном колледже, где студент устроил стрельбу. Решение об аресте вынес благовещенский городской суд, сообщает ТАСС.

«Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 января 2020 года», — заявил судья.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что суд Благовещенска отложил арест охранника колледжа, где произошла стрельба. Решение вопроса об избрании меры пресечения сотруднику ЧОП было отложено до 19 ноября.

14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства пронес в здание учебного заведения охотничье ружье и расстрелял сверстников. В результате один юноша погиб, еще трое госпитализированы с ранениями. Сам стрелок покончил с собой.

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