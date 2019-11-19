Доценту СПбГУ Соколову пока не назначили экспертизу, несмотря на попытку самоубийства

Психолого-психиатрическая экспертиза по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей возлюбленной и аспирантки, еще не назначена. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Экспертиза пока не назначена. Полагаю, назначат на следующей неделе. Она будет проходить под охраной в условиях стационара», — цитирует Почуева ТАСС.

Адвокат историка подтвердил, что его подзащитный пытался покончить с собой. По его словам, это произошло в перерыве между следственными действиями.

5-tv.ru сообщил о попытке Олега Соколова свести счеты с жизнью вечером 18 ноября. По сведениям источников, наложить на себя руки доцент СПбГУ пытался еще 15 ноября.

После публикации новостей о попытке суицида пресс-служба ФСИН по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что подозреваемый в убийстве историк чувствует себя хорошо. Адвокат Соколова тогда отказался от комментариев.