Стали известны подробности последних дней жизни матери Дмитрия Диброва

Известный телеведущий Дмитрий Дибров накануне своего 60-летия похоронил свою маму — Татьяну Валентиновну. Стало известно, что журналист нечасто посещал родительницу, которая последнее время плохо себя чувствовала и требовала внимания и заботы, пишет журнал «СтарХит».

«Никого не узнавала, не ходила. Я с трудом понимала, что она говорит. Если Дибров и приезжал к нам в город, то к маме заходил на пару часов. Она с младшенькими внуками-то толком не была знакома. Ей новости о сыне соседи рассказывали — сам он молчал вечно. Но она никогда ему не навязывалась и не жаловалась. Хотя сердце от тоски по сыну часто сжималось», — поделилась соседка покойной подробностями с изданием.

Старшие дети от первых двух браков телеведущего также не наведывались к бабушке. Известно, что сын Денис даже с отцом не поддерживает связь.

«Он какую-то обиду затаил на отца, пропал не только из его поля зрения, но и от другой родни скрывается», — поделилась соседка мамы телеведущего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать.