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Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать

, 4:22 | Василий Заика Фото 32

Известному телеведущему 14 ноября исполнилось 60 лет.

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Фото, видео: Instagram @polinadibrova, @katyarash

Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну. Журналист вместе с женой Полиной приехал в родной Ростов-на-Дону, чтобы проводить в последний путь своего самого близкого человека.

«У меня, к сожалению, нет выбора, я сейчас на родине, вчера маму похоронил. Представляете, какая странная жизнь… Она не дождалась юбилея сына буквально три дня. Сейчас с женой мы идем с кладбища… Пойдем, конечно, с друзьями, семейными парами посидим тихонько, поедим донских наших деликатесов и улетим в Москву», — цитирует Дмитрия Диброва портал «Москва-Баку».

Instagram @polinadibrova

Шоумен отметил, что ему, конечно же, хотелось отпраздновать 60-летие более радостно, но судьба распорядилась иначе.

Полина Диброва в день рождения супруга все же поздравила его с юбилеем, разместив в своем аккаунте в Instagram несколько праздничных публикаций, в том числе и от имени их детей.

«Спустя три мрачных осенних дня, сегодня, наконец, я увидела солнце на Дону. Как символично», — написала жена Дмитрия Диброва.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Диброва рассказала о своем трудном детстве.

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