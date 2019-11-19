Мама Тимати рассказала, как относится к сводным сестрам своих сыновей

Мама рэпера Тимати — Симона Юнусова — рассказала о том, какого труда ей стоило не настроить своих сыновей против их сводных сестер. Отец Тимура и Артема с 1996 года не живет с их матерью, а в новой семье у Ильдара Юнусова родились две дочери, Анна и Анастасия.
По словам Симоны, известие о рождении старшей из девушек причинило ей невероятную боль. Женщина долго не могла оправиться от удара и с большим трудом уговорила себя не настраивать своих детей против их единокровных сестер.
«Не раз хотелось сорваться, но я, пробираясь сквозь водоросли воспоминаний, которые не давали двигаться дальше, захлебываясь горем, карабкалась наверх. Было очень важно сохранить детям отца», — рассказала Юнусова подписчикам.
Тимур и Артем прекрасно общаются с сестрами — рэпер с братом даже пришли поддержать Анну, которая накануне стала участницей бала дебютанток Tatler. На мероприятии также присутствовал Ильдар Юнусов, который появляется на подобных мероприятиях крайне редко.
«Сейчас я с гордостью наблюдаю за тем, что получилось, а получилась любовь!» — резюмирует Симона.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что мама Тимати завела серьезный разговор с внучкой во время купания ее брата.