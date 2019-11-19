Мама Тимати рассказала, как относится к сводным сестрам своих сыновей

Мама рэпера Тимати — Симона Юнусова — рассказала о том, какого труда ей стоило не настроить своих сыновей против их сводных сестер. Отец Тимура и Артема с 1996 года не живет с их матерью, а в новой семье у Ильдара Юнусова родились две дочери, Анна и Анастасия.

По словам Симоны, известие о рождении старшей из девушек причинило ей невероятную боль. Женщина долго не могла оправиться от удара и с большим трудом уговорила себя не настраивать своих детей против их единокровных сестер.

Instagram @simona280

«Не раз хотелось сорваться, но я, пробираясь сквозь водоросли воспоминаний, которые не давали двигаться дальше, захлебываясь горем, карабкалась наверх. Было очень важно сохранить детям отца», — рассказала Юнусова подписчикам.

Тимур и Артем прекрасно общаются с сестрами — рэпер с братом даже пришли поддержать Анну, которая накануне стала участницей бала дебютанток Tatler. На мероприятии также присутствовал Ильдар Юнусов, который появляется на подобных мероприятиях крайне редко.

«Сейчас я с гордостью наблюдаю за тем, что получилось, а получилась любовь!» — резюмирует Симона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мама Тимати завела серьезный разговор с внучкой во время купания ее брата.