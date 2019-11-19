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Бизнес-партнера губернатора Хабаровского края заподозрили в убийстве

, 19:02 | Валентин Черников 14

На скамье подсудимых оказался основатель «Торэкса» Николай Мистрюков. Накануне стало известно, что на предприятии прошли обыски, связанные с финансовыми махинациями компании.

Фото: www.globallookpress.com © Michaela Begsteiger

Следственный комитет заподозрил в причастности к убийству одного из основателей хабаровской ГК «Торекс» Николая Мистрюкова, сообщает ТАСС. Ведомство ходатайствовало о заключении под стражу бизнес-партнера губернатора Хабаровского края. Как уточняет «МК», предпринимателю вместе с двумя подозреваемыми вменяют организацию заказного убийства должностного лица.

Мистрюкова называют близким другом главы региона Сергея Фургала. Супруга последнего вместе с бизнесменом основала «Торэкс». По данным агентства, накануне на заводе «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре и в других компаниях металлургического холдинга прошли обыски. Однако, по имеющейся информации, они были связаны с уклонением от уплаты налогов и незаконным возмещением НДС.

РИА Новости указывало, что с теми же целями сотрудники СК побывали и в правительстве края. Как и на предприятии, в «белом доме» правоохранители изъяли интересующие их документы.

Ранее 5-tv.ru писал, что СКР и ФСБ пришли с обысками в Сибирское отделение Российской академии наук.

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