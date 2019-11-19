«Пытаемся связаться с родственниками»: адвокат Соколова заявил, что историк хочет извиниться

Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве своей аспирантки, назначат дополнительную психиатрическую экспертизу. Адвокат Александр Почуев сегодня подтвердил, что в перерыве между следственными действиями его подзащитный действительно хотел совершить самоубийство. Это произошло в квартире Соколова. С него сняли наручники, чтобы он показал, как именно убивал Анастасию Ещенко. Ученый воспользовался этим, чтобы завладеть лежавшим на столе ножом. Попытку суицида сразу же пресекли полицейские. Адвокат также сообщил, что на суде Олег Соколов собирается принести родственникам убитой свои извинения.

«Мы пытаемся связаться с родственниками. Это вопрос этический. Перед похоронами защита соблюдала молчание, траур по погибшей — три дня. Внимание прессы сильное, поэтому не имеем возможности больше соблюдать молчание. Со стороны защиты мы уже приносили соболезнования, со стороны самого Олега Валерьевича — у него такой возможности сейчас нет», — заявил адвокат Соколова Александр Почуев.

По словам Почуева, у защиты — около десятка рабочих версий убийства. В их числе — активные фазы луны. Адвокат сообщил, что трагедия произошла за три дня до полнолуния, и это могло повлиять на психическое состояние Соколова.