Уволенной за фото для Playboy чиновнице из Тюмени пришлось продать квартиру

Чиновнице из Тюмени, решившей поучаствовать в конкурсе Playboy, пришлось продать квартиру из-за финансовых проблем. После того как стало известно, что Анна Ануфриева принимает участие в пикантном соревновании, девушку уволили с работы.
В мае в сети появились обнаженные фотографии Анны, которая решила поучаствовать в конкурсе «Девушка года по версии Playboy». Однако как только снимки были обнародованы, разгорелся настоящий скандал. На Ануфриеву обрушился шквал негативных высказываний. Из местной администрации девушку немедленно уволили.
Однако это были еще не все проблемы, с которыми столкнулась экс-чиновница — у нее начались сложности со здоровьем, а отец отказался общаться с ней после «бесстыдства на всю страну». Из-за скандала вокруг пикантных снимков девушку отказывались принимать на новую работу.
«У меня колоссальный долг за ипотеку, заканчивается кредитка, чем ее перекрывать — я не знаю, я продаю квартиру и очень срочно, кстати, по первой причине! Мне негде будет жить. Ни работы, ни парня, ни квартиры», — писала Анна в социальных сетях.
К концу осени девушка действительно распрощалась с недвижимостью, сообщает 72.ru. На своей странице в Instagram она разместила трогательный пост, который посветила своему бывшему месту жительства.
«Мы много с ней пережили. Она слышала все мои слезы, мысли, песни и мой смех. Принимала меня и защищала. Я меняла ее, и менялась от этого сама… Моя первая квартира. Мой проект и моя душа. Каждая частичка и каждый твой уголок мною любим», — трепетно сообщила девушка.
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