Уволенной за фото для Playboy чиновнице из Тюмени пришлось продать квартиру

Чиновнице из Тюмени, решившей поучаствовать в конкурсе Playboy, пришлось продать квартиру из-за финансовых проблем. После того как стало известно, что Анна Ануфриева принимает участие в пикантном соревновании, девушку уволили с работы.

В мае в сети появились обнаженные фотографии Анны, которая решила поучаствовать в конкурсе «Девушка года по версии Playboy». Однако как только снимки были обнародованы, разгорелся настоящий скандал. На Ануфриеву обрушился шквал негативных высказываний. Из местной администрации девушку немедленно уволили.

Instagram @annet_anufrieva

Однако это были еще не все проблемы, с которыми столкнулась экс-чиновница — у нее начались сложности со здоровьем, а отец отказался общаться с ней после «бесстыдства на всю страну». Из-за скандала вокруг пикантных снимков девушку отказывались принимать на новую работу.

«У меня колоссальный долг за ипотеку, заканчивается кредитка, чем ее перекрывать — я не знаю, я продаю квартиру и очень срочно, кстати, по первой причине! Мне негде будет жить. Ни работы, ни парня, ни квартиры», — писала Анна в социальных сетях.

К концу осени девушка действительно распрощалась с недвижимостью, сообщает 72.ru. На своей странице в Instagram она разместила трогательный пост, который посветила своему бывшему месту жительства.

«Мы много с ней пережили. Она слышала все мои слезы, мысли, песни и мой смех. Принимала меня и защищала. Я меняла ее, и менялась от этого сама… Моя первая квартира. Мой проект и моя душа. Каждая частичка и каждый твой уголок мною любим», — трепетно сообщила девушка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уволенную за фото 18+ тренера по кикбоксингу вызвали на допрос.