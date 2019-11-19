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Суд арестовал экс-депутата из Хабаровского края Мистрюкова по делу об убийстве

, 23:07 | Василий Заика Видео 37

Бывшего парламентария подозревают в убийстве предпринимателя Евгения Зори в 2004 году и в покушении на жизнь предпринимателя Смольского.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov, 5-tv.ru

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, подозреваемого в убийстве и в покушении на жизнь предпринимателей, сообщает ТАСС.

Согласно материалам уголовного дела, тело учредителя нескольких коммерческих фирм Евгения Зори с огнестрельными ранениями было обнаружено в Хабаровске на одной из улиц в 2004 году. Вина подозреваемого подтверждается показаниями свидетелей и проведенной очной ставкой с потерпевшим.

Защита Николая Мистрюкова настаивает на непричастности своего клиента к вменяемым преступлениям 15-летней давности и собирается обжаловать решение суда. Кроме прочего, адвокат подозреваемого Алексей Аксенов заявил, что в отношении его подзащитного следствием оказывалось давление.

В ходе заседания суда защитники бывшего депутата отметили, что Мистрюков в прошлом становился фигурантом данного уголовного дела в 2004 году и впоследствии с него были сняты подозрения. Юристы выразили уверенность, что задержание их клиента произведено с целью получения от него под давлением показаний на других лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бизнес-партнера губернатора Хабаровского края заподозрили в убийстве.

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