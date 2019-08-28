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  4. Рухнувший в Новосибирске дом принадлежит бывшей компании Абызова

Рухнувший в Новосибирске дом принадлежит бывшей компании Абызова

, 12:42 32

Экс-министр по вопросам Открытого правительства подозревается в крупном мошенничестве.

Фото : ТАСС / Гавриил Григоров

Тема:
Арестован экс-министр Абызов 6

Здание, рухнувшее в Новосибирске, принадлежит бывшей компании экс-министра Михаила Абызова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Сибирскую генерирующую компанию» (СГК), которая владеет стройкой, где произошло ЧП 28 августа.

СГК упоминается в деле экс-министра по вопросам Открытого правительства, которого обвиняют в создании организованного преступного сообщества

Абызова задержали в марте 2019 года по подозрению в крупном мошенничестве — ему вменяется хищение и вывод за границу четырех миллиардов рублей. В настоящее время предприниматель находится под арестом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения дома, обломками которого завалило строителей.

Тема:
Арестован экс-министр Абызов 6
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