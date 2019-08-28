Рухнувший в Новосибирске дом принадлежит бывшей компании Абызова

Здание, рухнувшее в Новосибирске, принадлежит бывшей компании экс-министра Михаила Абызова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Сибирскую генерирующую компанию» (СГК), которая владеет стройкой, где произошло ЧП 28 августа.

СГК упоминается в деле экс-министра по вопросам Открытого правительства, которого обвиняют в создании организованного преступного сообщества

Абызова задержали в марте 2019 года по подозрению в крупном мошенничестве — ему вменяется хищение и вывод за границу четырех миллиардов рублей. В настоящее время предприниматель находится под арестом.

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