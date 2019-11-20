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  4. МВД опубликовало видео драки группы руферов с охранниками башни «Москва-Сити»

МВД опубликовало видео драки группы руферов с охранниками башни «Москва-Сити»

, 23:15 | Василий Заика Видео 49

Полиция задержала шестерых злоумышленников. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, МВД РФ

МВД РФ опубликовало видео драки группы руферов с охранниками башни «Москва-Сити» на Пресненской набережной, снятое камерами видеонаблюдения. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, неизвестные попытались выломать дверь и проникнуть на крышу здания.

Злоумышленники оказали сопротивление представителям службы охраны и распылили газ из баллончика. В результате потасовки один из «секьюрити» получил травмы и химические ожоги лица.

Полицейские задержали шесть человек. В отношении одного из них было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«На месте происшествия полицейские задержали 28-летнего ранее судимого мужчину, который, по его словам, пытался проникнуть на крышу для съемки фотосессии. В отношении остальных пятерых нарушителей в возрасте от 19 до 27 лет составлены протоколы об административном правонарушении по статье „Мелкое хулиганство“», — сообщила Ирина Волк.

МВД РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опубликовано видео прыжка россиян с небоскреба в Южной Корее накануне задержания.

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МВД опубликовало видео драки группы руферов с охранниками башни «Москва-Сити»

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