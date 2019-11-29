«Мои сладкие!»: Топалов показал нежное фото Тодоренко и сына

Влад Топалов поделился с подписчиками в Instagram трогательным семейным снимком. На фото супруга певца Регина Тодоренко позирует вместе с их общим сыном Михаилом. Звездная пара сыграла свадьбу 25 октября прошлого года. В начале декабря у четы знаменитостей родился ребенок.

На опубликованном фото Регина Тодоренко примеряет на сына большие солнцезащитные очки для взрослых. Малыш в детском комбинезончике выглядит в них забавно и мило.

«Моя банда! Моя любовь! Моя душа! Моя стая! Мои! Мои сладкие!» — подписал пост знаменитость.

Instagram @vladtopalovofficial

Поклонники Влада Топалова высоко оценили семейное фото кумира. Нежности мамы и ребенка умилили фанатов, которые оставили в комментариях множество лестных сообщений. Всего за час снимок набрал более 32 тысяч лайков. Многие пользователи отметили — малыш очень похож на звездного папу.

«Очень тут твои черты лица заметны, похож на папу, хоть глазки и мамины»;

«Классные!»

«Лапули!»

«Такой классный малыш!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко раскрыла секреты интимной жизни с Владом Топаловым.