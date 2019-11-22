«Правда, избили»: Муж Ксении Бородиной объяснил фото с «помятым» лицом

Муж Ксении Бородиной 39-летний Курбан Омаров рассказал, как оказался в больнице. Недавно супруг телеведущей опубликовал в Instagram снимок своего «помятого» лица. Некоторое время мужчина скрывал правду и только отшучивался. Фанатам знаменитость заявлял — тумаков ему надавала маленькая дочь за то, что переключил ее любимый мультфильм.

«Кто—то пьянствует, кто—то бегает по городу от ОМОНа, а я уже слишком стар для всего этого. Я сидел и смотрел мультики, но все равно пострадал», — написал сначала Омаров.

Instagram @zimamoscow

Однако спустя несколько дней выяснилось — муж Ксении Бородиной действительно был травмирован. Об этом сообщил сам Курбан Омаров. По словам знаменитости, он пострадал специально для съемок в новом проекте. Однако пока неизвестно, для какого именно.

«Да, меня, правда, избили. Сейчас со мной уже все хорошо. Это было сделано специально для нового шоу. А какого, пока сказать не могу», — цитирует «СтарХит» слова Омарова.

Поклонники до сих пор гадают, чем зарабатывает на жизнь Курбан Омаров. Недавно знаменитость опубликовал книгу под названием «Откровения мужчины». В Instagram на мужа Бородиной подписаны более 2,6 миллиона человек. Вероятно, он получает хорошие дивиденды, монетизируя свой аккаунт за счет рекламных постов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как поклонники Курбана Омарова отреагировали на его снимок из медицинского учреждения.