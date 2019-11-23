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  4. Видео: участники ДТП с автобусом в Петербурге назвали свои версии событий

Видео: участники ДТП с автобусом в Петербурге назвали свои версии событий

, 1:20 | Анастасия Игонина Эксклюзивное интервью 52

Из-за столкновения оба транспортных средства улетели в кювет.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Легковой автомобиль и водитель столкнулись на севере Петербурга 22 ноября. Водители транспортных средств рассказали 5-tv.ru свои версии событий.

По словам Романа Харчилава, управлявшего автобусом, он отъехал от автобусной остановки. Во время движения, рассказывает мужчина, иномарка неожиданно появилась сбоку от него.

«Я ехал на третьей скорости, и он на третьей скорости. Его не видно было, он вдруг быстро появился. И — раз! — вижу, впереди меня уже становится. Я ничего не смог сделать. Упали вместе: он впереди, а я за ним», — вспоминает Роман.

А вот водитель иномарки настаивает: это он стал жертвой ДТП. Мужчина утверждает, что ехал на скорости не выше 60 километров в час, когда после поворота его неожиданно сбил автобус.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, врачи оценивают состояние обоих водителей как среднетяжелое. В ДТП также пострадала пассажирка автомобиля — ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

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