Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко озвучила свою версию убийства

Мать убитой 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко озвучила свою версию произошедшей трагедии. По мнению Галины Ещенко, доцент Олег Соколов мог расправиться с ее дочерью из-за того, что девушка объявила ему о расставании.
«Я думаю, ей просто все это надоело — тотальный контроль с его стороны, и она сказала Соколову, что уходит», — цитирует слова женщины ФАН.
По словам Галины Ещенко, аспирантка могла заявить возлюбленному о разрыве из-за приезда родителей. Мать и отец убитой должны были навестить дочь в Санкт-Петербурге в середине ноября.
«Решающую роль мог сыграть наш приезд», — подчеркнула мать жертвы.
Историк Олег Соколов обвинен в убийстве Анастасии Ещенко, с которой сожительствовал. Доцента СПбГУ задержали при попытке утопить в реке Мойке части тела аспирантки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время следственного эксперимента Олег Соколов попытался свести счеты с жизнью.