Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко озвучила свою версию убийства

Мать убитой 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко озвучила свою версию произошедшей трагедии. По мнению Галины Ещенко, доцент Олег Соколов мог расправиться с ее дочерью из-за того, что девушка объявила ему о расставании.

«Я думаю, ей просто все это надоело — тотальный контроль с его стороны, и она сказала Соколову, что уходит», — цитирует слова женщины ФАН.

По словам Галины Ещенко, аспирантка могла заявить возлюбленному о разрыве из-за приезда родителей. Мать и отец убитой должны были навестить дочь в Санкт-Петербурге в середине ноября.

«Решающую роль мог сыграть наш приезд», — подчеркнула мать жертвы.

Историк Олег Соколов обвинен в убийстве Анастасии Ещенко, с которой сожительствовал. Доцента СПбГУ задержали при попытке утопить в реке Мойке части тела аспирантки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время следственного эксперимента Олег Соколов попытался свести счеты с жизнью.