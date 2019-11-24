Сенат США нашел способ заблокировать «Северный поток — 2» применив в отношении российского газопровода санкции, включив это в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш изданию Defense News.

В частности, под ограничения должны попасть компании, которые принимают участие в строительстве второй ветки «Северного потока». Риш полагает, что таким образом закроется «окно возможностей», а участники проекта вынуждены будут прекратить работу над проектом.

«Это им дорого обойдется. Я думаю, что если эти санкции пройдут, компании будут закрыты. И я думаю, что россиянам придется искать другой способ сделать это, если они смогут это сделать», — заявил представитель Конгресса США.

Риш добавил, что окончательного решения о санкциях пока не принято. Идет процесс договоренностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский сенатор Тед Круз заявил о необходимости санкциями задержать строительство российского газопровода «Северный поток — 2», потому что он якобы прибыль будет использована «для подпитки российской агрессии».