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  4. «Артистка!»: Лиза Галкина показала изящную походку, пройдясь по бордюру

«Артистка!»: Лиза Галкина показала изящную походку, пройдясь по бордюру

, 11:02 | Карина Бернтгольц Видео 15 621

Увидев, что отец снимает ее, малышка воскликнула: «Опять, папа!».

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Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa

Дочь шоумена Максима Галкина и примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в очередной раз очаровала своих поклонников. На официальной страничке девочки в Instagram появилось видео, на котором малышка гуляет по парку вместе со своим звездным отцом.

Укутанная в теплую куртку и шапку наследница юмориста грациозно идет по бордюру и в это время напевает слова песни, которую сама сочинила. В этот момент Лиза замечает, что Максим Галкин снимает все произошедшее на видео и выражает все свои эмоции в одном возгласе.

«Опять, папа?!» — недовольно восклицает малышка.

Целая армия фанатов маленькой Лизы не могла сдержать умиления при виде такой эмоциональной и харизматичной девочки. По традиции, в адрес юной красавицы посыпалось множество комплиментов.

«Волшебный ребенок!»

«Артистка, есть в кого, красавица!»

«Доброе утро. Позитивчики», — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина показала, как изучает французский язык.

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