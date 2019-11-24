«Артистка!»: Лиза Галкина показала изящную походку, пройдясь по бордюру

Дочь шоумена Максима Галкина и примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в очередной раз очаровала своих поклонников. На официальной страничке девочки в Instagram появилось видео, на котором малышка гуляет по парку вместе со своим звездным отцом.

Укутанная в теплую куртку и шапку наследница юмориста грациозно идет по бордюру и в это время напевает слова песни, которую сама сочинила. В этот момент Лиза замечает, что Максим Галкин снимает все произошедшее на видео и выражает все свои эмоции в одном возгласе.

«Опять, папа?!» — недовольно восклицает малышка.

Целая армия фанатов маленькой Лизы не могла сдержать умиления при виде такой эмоциональной и харизматичной девочки. По традиции, в адрес юной красавицы посыпалось множество комплиментов.

«Волшебный ребенок!»

«Артистка, есть в кого, красавица!»

«Доброе утро. Позитивчики», — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина показала, как изучает французский язык.