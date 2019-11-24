Фото из аэропорта Ростова-на-Дону, где скончался второй пилот самолета

Пассажиры самолета, летевшего из Москвы в Анапу, но экстренно приземлившегося в аэропорту Ростова-на-Дону, публикуют фото с места инцидента. Второму пилоту воздушного судна внезапно стало плохо и капитан экипажа принял решение совершить незапланированную посадку. По информации ТАСС, во время приземления мужчина 1970 года рождения скончался.

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Самолет вылетел из «Шереметьево» около 10 часов утра и пролетел больше половины маршрута. В районе Ростовской области у второго пилота резко ухудшилось самочувствие. Командир пассажирского лайнера связался с диспетчерами ростовского авиаузла и доложил о ситуации. Отмечается, что воздушное судно благополучно приземлилось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что самолет повредил шасси при посадке в аэропорту «Внуково».