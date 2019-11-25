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Убийство «воров в законе», падение машины в кипяток: ТОП-5 видео за неделю

, 6:01 | Анастасия Игонина Видео 236

Подборка самых громких событий, которые произошли в период с 18 по 24 ноября.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jochen Tack, ВКонтакте @passenger_transportation_39rus, @penza, T.me @readovkanews, Instagram @mansik_95, пресс-служба ГУ МВД России по СПБ и ЛО, YouTube @David Zhvania

За прошедшую неделю в России и мире случилось немало шокирующих событий. 5-tv.ru публикует подборку самых ярких видеомоментов, которые произошли в период с 18 по 24 ноября.

В Пензе автомобиль упал в яму с кипятком. Трагедия произошла утром 19 ноября. Минивен LADA Largus провалился под асфальт парковки — в машине находились двое людей.

Автобус протаранил рынок в Калининграде — в распоряжении 5-tv.ru оказались записи с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала момент ДТП. По сообщению очевидцев, пострадавших не было.

На трассе Чита — Хабаровск произошло массовое ДТП. Причина происшествия крылась в погодных условиях — проезжая часть покрылась тонким и незаметным слоем льда.

Полиция задержала блогера, стрелявшего из окна тюнингованной LADA Priorа в Петербурге. Сам молодой человек в социальных сетях утверждал, что выстрелы были смонтированы, однако в сети оказалась запись, сделанная из салона авто — на ней видно, что водитель действительно стреляет из окна.

На видео попало убийство «воров в законе» в Сухуми (18+). Мужчины сидели за столиком в уличном кафе, когда к месту их отдыха на машине подъехали трое неизвестных в масках и открыли огонь. Огнестрельное ранение головы получила обслуживавшая столик официантка — сейчас за ее жизнь борются медики.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшие видео самых громких происшествий в период с 11 по 17 ноября.

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