Певица Гу Хара умерла в 28 лет

Звезду K-pop Гу Хара нашли мертвой в ее доме в Сеуле, пишет Newsweek. Южнокорейская певица скончалась на 29 году жизни. Причина ее смерти остается неизвестной. Полиция начала расследование.

Накануне смерти Хара разместила Instagram селфи из постели с подписью «Спокойной ночи».

Instagram @koohara__

В мае этого года исполнительницу госпитализировали после попытки свести счеты с жизнью. По словам ее менеджера, она боролась с сильной депрессией. Выйдя из больницы, Хара извинилась перед поклонниками и пообещала встать на путь выздоровления.

Девушка прославилась как член герл-группы Kara, существовавшей с 2007 по 2016 год. С 2015 года выступала как сольная исполнительница. Помимо музыкальной карьеры Хара снималась в сериалах.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезду K-Pop Солли нашли мертвой в своем доме в Соннаме, провинции Кёнгидо. Солистке группы F(x) было 25 лет.